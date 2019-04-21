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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, genç iş adamı Hakan Sabancı, önceki akşam Karaköy'deki bir mekanda Serenay Aktaş ile görüldü. Geçtiğimiz yıllarda aralarında aşk dedikodusu çıkan ikili, dikkatleri üzerlerine çekmişti.