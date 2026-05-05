Hakan Safi, Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıkladı! Hakan Safi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını açıkladı. Seçimli Genel Kurul öncesinde, başkan adayları belli olmaya başladı. Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yapılan açıklama, "Hakan Safi kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin hayatı, kariyeri ve serveti...
Eski Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için başkan adayı olduğunu açıkladı. Hakan Safi, Türkiye'de iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyor. Özellikle denizcilik, lojistik ve farklı ticari alanlardaki yatırımlarıyla öne çıkan Safi, aynı zamanda spor camiasına olan ilgisiyle de tanınıyor.
HAKAN SAFİ KİMDİR?
Hakan Safi, Safi Holding’in ikinci kuşak yöneticileri arasında yer alıyor. 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Safi, iş dünyasında gayrimenkul, liman işletmeciliği, sanayi ve lojistik alanlarındaki yatırımlarıyla tanınıyor. 2005 yılından bu yana Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.
Hakan Safi’nin ailesi Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyünden İstanbul’a göç etti. Aile, daha sonra ticaret hayatına İstanbul Kasımpaşa’da başladı. Safi, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Ardından aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Sonrasında Boston University School of Management bünyesinde MBA eğitimi aldı.
Hakan Safi’nin yönetiminde bulunan Safi Holding; kömür ticareti, liman işletmeciliği, gayrimenkul, şeker üretimi, çimento, denizcilik, turizm ve lojistik gibi alanlarda faaliyet yürütüyor. Şirketin öne çıkan yatırımları arasında Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento bulunuyor.
HAKAN SAFİ SERVETİ NE KADAR?
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, 'Forbes 2025 Milyonerler Listesi: En Zengin 100 Türk' listesinde yer aldı.
Holdingden yapılan açıklamaya göre, Hakan Safi, servetlerinin toplamı 128,5 milyar doları bulan 108 kişiye yer verilen Forbes Türkiye dergisinin listesinde, 750 milyon dolarlık servetiyle 61'inci sırada gösterildi.