Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri: Mayıs enflasyonu açıklandı, Katılım bankacılığında tarihi birleşme, Vincenzo Italiano Beşiktaş için geldi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.MAYIS ENFLASYONU YÜZDE 1,71Bugün enflasyon verileri günün en sıcak başlığıydı. TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1.71, yıllık enflasyonu ise yüze 32.61 olarak açıkladı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.48 azalış görülürken, May... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.MAYIS ENFLASYONU YÜZDE 1,71Bugün enflasyon verileri günün en sıcak başlığıydı. TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1.71, yıllık enflasyonu ise yüze 32.61 olarak açıkladı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.48 azalış görülürken, Mayıs ayında fiyatı en çok yükselen kalem yüzde 15.65 ile 'Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı' oldu.MAAŞ ZAMLARINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDUMayıs enflasyonuna göre, 5 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 16.61, memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında yüzde 12,41 oldu.HAZİRAN AYI KİRA ZAM TAVANI BELLİ OLDUAyrıca Haziran ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı da yüzde 32.24 oldu. MSB'DEN 'BEDELLİ ASKERLİK' UYARISIMSB, bedelli askerlik bedelinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden başvurmak isteyenlerin 30 Haziran'a kadar ödeme yapmaları gerektiğini hatırlattı. Şu anda bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 TL olarak uygulanıyor.KATILIM BANKACILIĞINDA TARİHİ BİRLEŞMECumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. "Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz" diyen Erdoğan, "Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi bir diğer hamlemiz olacak. Bu hamleyle sektör farklı bir ivme kazanacaktır" dedi.KİLİS BELEDİYE BAŞKANI BİLECEN CHP'DEN İSTİFA ETTİKilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Kilis'te, geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.POLAT ÇİFTİNİN KORUMASINA İNŞAATÇI KIYAFETİYLE PUSUİzmir'de, Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasından organize bir çete suikastı çıktı. Asıl hedefin Engin Polat olduğu iddia edilen olayda; tetikçinin, Dilan Polat'ın anlık sosyal medya paylaşımıyla otelin konumunu belirlediği anlaşıldı. İnşaatçı kılığına girip saatlerce pusuya yatan tetikçinin, Engin Polat otelden çıkmayınca çete liderinden gelen "Boş dönme birilerini vur" talimatıyla tetiği çektiği ortaya çıktı.BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMETFF'ye, bahis oynayan kulüp başkanları ve yöneticilerine yönelik inceleme kapsamında beklenen TC kimlik numaraları listesi ulaştı. 139 kulübü kapsayan araştırmada yaklaşık 10 bin yönetici ve başkanın son 5 yıldaki bahis geçmişi incelenecek.27 İLDE BAHİS OPERASYONU: 104 GÖZALTI KARARIÖte yandan bu sabah İstanbul merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik bir işlem hacmi belirlenmiş, operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır." dedi.VINCENZO ITALIANO, BEŞİKTAŞ İÇİN GELDİÖte yandan Vincenzo Italiano Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Sergen Yalçın'ı yerine teknik direktör arayışında olan Siyah Beyazlı kulüp, KAP'a görüşmelerin başladığını da bildirdi.TAYLOR SWIFT TARİHİN EN ZENGİN KADIN MÜZİSYENİ OLDUMüzik dünyasından bir haberimiz var. Iconoclast 50 listesini yayımlayan Forbes dergisine göre, Taylor Swift'in net serveti 2 milyar dolara yükseldi. Amerikalı şarkıcı böylece tarihin en zengin kadın müzisyeni ünvanını aldı. Daha Az Göster