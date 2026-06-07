Hakan Safi kimdir? Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi ne iş yapıyor?
Fenerbahçe Spor Kulübü 35. başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi sona ererken gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Seçimli genel kurulunda Aziz Yıldırım karşısında başkanlık yarışına giren Hakan Safi, spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Safi, aynı zamanda Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Başkanlık seçimleriyle birlikte "Hakan Safi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" ve "Hakan Safi'nin serveti ne kadar?" soruları gündemin ana başlıkları arasında yer aldı. İşte Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin hayatı ve serveti...
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi nedeniyle gözler başkan adaylarına çevrildi. Aziz Yıldırım ile yarışan iş insanı Hakan Safi'nin hayatı, kariyeri ve serveti sarı-lacivertli taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hakan Safi, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının içerisinde yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Daha önce kulüpte yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Safi, sarı-lacivertli kulübe verdiği desteklerle de gündeme geldi. Peki Hakan Safi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin serveti ne kadar? İşte detaylar...
HAKAN SAFİ KİMDİR?
Mustafa Hakan Safi, 28 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Ailesinin kökeni Giresun'un Çamoluk ilçesine dayanıyor. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlayan Safi, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından aile şirketinde aktif görev almaya başladı.
İş dünyasında özellikle denizcilik, liman işletmeciliği, lojistik, enerji ve sanayi alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan Hakan Safi, Safi Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.
HAKAN SAFİ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
1973 doğumlu olan Hakan Safi, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. İstanbul'da doğup büyüyen Safi'nin ailesi aslen Giresun Çamolukludur.
HAKAN SAFİ NE İŞ YAPIYOR?
Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında gösterilen Hakan Safi, Safi Holding bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin yönetiminde bulunuyor. Holding; liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı, lojistik, enerji, çimento ve dış ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Özellikle Türkiye'nin önemli liman yatırımlarından biri olan Safiport ile adından söz ettiren Safi, iş dünyasındaki yatırımlarıyla geniş bir ekonomik güce sahip bulunuyor.
HAKAN SAFİ'NİN SERVETİ NE KADAR?
Hakan Safi'nin serveti de seçim sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Forbes'in en zengin Türkler listesinde yer alan iş insanının kişisel servetinin yaklaşık 750 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Bu rakamla Türkiye'nin en varlıklı iş insanları arasında gösterilen Hakan Safi'nin, Fenerbahçe başkanlık yarışındaki en güçlü kozlarından birinin de iş dünyasındaki ekonomik gücü olduğu değerlendiriliyor.