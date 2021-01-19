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Hakan Şükür'ün babasına, FETÖ'ye yardım suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası - Haberler
DHA

Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmadı.

DHA'nın haberine göre duruşmada, Selmet Şükür'ün avukatları, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasına katılmadıklarını, suç isnadının temel dayanaklarından gizli tanığın mahkemeye getirilemediğini ve tanık koruma programından da çıkarıldığını belirtti.

Selmet Şükür hakkında resmi makamlardan alınıp mahkemeye sunulan raporlarda hiçbir suç unsuruna rastlanmadığını ifade eden avukatlar, Selmet Şükür'ün yargılanmasının tek sebebinin oğlu Hakan Şükür olduğunu ileri sürerek, beraatini ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açılmışsa da eylemlerinin 'örgüte yardım' kapsamında olduğuna hükmederek, Selmet Şükür'ü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Selmet Şükür'ün mal varlıklarının müsadere edilmesi talebinin de reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, Selmet Şükür'ün mal varlıkları üzerindeki ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

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