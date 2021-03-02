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Hakan Taşıyan hastalığı nedir? Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl?

Hakan Taşıyan hastalığı nedir? Sorusu merak ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu araştırılıyor. Sevenleri endişeyle 'Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Hakan Taşıyan hastalığı nedir? Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Hakan Taşıyan hastalığı nedir? Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl?

Hakan Taşıyan sağlık durumu nasıl? Sorusu ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında yayınlanan üzücü haberin ardından merak konusu oldu. Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu merak ediliyor. İşte Hakan Taşıyan'ın son durumu...

HAKAN TAŞIYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

"ACİL NAKİL BEKLİYOR"

Hakan Taşıyan'ın son durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz, "Yaklaşık 1 yıldır süren hastane trafiğimiz var. Hakan şuan Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Tedavi sürecimiz yaklaşık 4 aydır burada devam ediyor. Hakan kardeşim, belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor. Ayrıca kendisini stabil tutmak için mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor. Şu anda beklemedeyiz." dedi.

'BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİLİYOR'

Yılmaz ayrıca, "Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ayrıca '0rh+ ve Brh+' kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor. Konuşmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu konuda hastanemiz çok iyi. Ayrıca Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'da gerçekten konuyla çok alakadar, bu vesileyle kendisine tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyaca bilinen doktorlar tarafından süreç takip ediliyor. Karaciğer bulunduktan sonra inşallah sağlığına kavuşup bu hastaneden ayrılacak. Sosyal medyadaki paylaşımdan sonra bizleri ve bakanlığı arayan çok kişi oldu" şeklinde konuştu.

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Taşıyan, hasta yatağından sevenlerine sosyal medya hesabından seslendi. Taşıyan, "Dualarınıza ihtiyacım var gönül dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle Hakan Taşıyan" mesajını paylaştı.

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