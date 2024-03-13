Hakan Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural’ın hayatı ve biyografisi
Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumculuk yapan Hakan Ural hayatı merak konusu oldu. Medyanın gündeminde olan sanatçının hayatının kariyeri ile nasıl kesiştiğini de merak ediyor. Peki Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, nereli ve kiminle evli? İşte merak edilen tüm detaylar…
Babası Selçuk Ural ile adı sık sık birlikte anılan Hakan Ural, kariyer hayatına 16 yaşında mankenlik yapmasıyla başlamıştır. Bu girişimlerden sonra yeteneği fark edilen Ural’a bazı yerlerden teklifler gelince eğitimi için Amerika’ya gitmiştir. Aktif olduğu yıllardan günümüze kadar çeşitli projelerde yer alan oyuncu 1967 doğumludur.
HAKAN URAL KİMDİR?
Arama motorlarında “Hakan Ural kimdir?” sorusu yoğun olarak sorgulanıyor. Hakan Ural, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 1967 senesinde dünyaya gelen Ural’ın babası ve annesi hiç evlenmemiştir. Selçuk Ural, Hakan Ural’ın velayetini 16 yaşından sonra almıştır. Sanatçı, bu yaşa kadar Fındıkzade’deki büyükannesinin evinde büyümüştür. Ural’ın çocukluğunda ayakkabı boyayarak, elektrikçide çalışarak ve su satarak geçimini sağladığı bilinenler arasındadır.
HAKAN URAL KAÇ YAŞINDA?
“Hakan Ural kaç yaşında?” sorusunun cevabı 57’dir. Ural, 10 Mayıs 1967’de dünyaya gelmiştir. 16 yaşında mankenlik yapan oyuncunun rol aldığı ilk yapım, 1986 yılında yayın dünyasına girmiş “Mavi Yolculuk” filmidir. Bu film ile sanat camiasında tanınan Ural, kariyer hayatına devam etmiş ve birçok yapımda bulunmuştur.
HAKAN URAL NERELİ?
Aklınızda “Hakan Ural nereli?” sorusu canlandıysa paragrafın devamını okuyarak konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz. 1967 doğumlu Hakan Ural’ın memleketi İstanbul’dur. Annesi Ceydan Cem, babası ise Selçuk Ural olarak bilinmektedir. Ural, 17 yaşına kadar anneannesiyle birlikte İstanbul Fındıkzade’de büyümüştür.
HAKAN URAL HAYATI
Hakan Ural hayatı 2 Ocak 1968 yılında dünyaya gelmesiyle başlamıştır. İstanbul’da dünyaya gelen sanatçı, aynı zamanda şarkıcı Selçuk Ural’ın oğludur. Şarkıcının 17 yaşına kadar babası tarafından kabul edilmediği bilinenler arasındadır. 17 yaşına basan Ural, bu yaşıyla birlikte babasının velayeti altına girmiştir. Sanatçı, ayrıca 16 yaşı itibarıyla mankenlik kariyerine adım atmıştır. O dönemlerde Yeşilçam’dan teklif almaya başlamasıyla eğitimi için Amerika’ya gitmiştir.
Hakan Ural, 19 yaşındayken Sibel Can ile evlenmiştir ve çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. Ural’ın tanınması, 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte rol aldığı “Mavi Yolculuk” filmi ile olmuştur. Ardından Harika Avcı, Serpil Çakmaklı ve Oya Aydoğan gibi isimlerle farklı projelerde yer alarak başrol oyuncusu olmuştur. Hakan Ural;
HAKAN URAL ÖZEL HAYATI
Hakan Ural, ilk evliliğini Sibel Can ile birlikte 1988 yılında yapmıştır. Bu evliliği ile genç yaşta baba olan Hakan Ural’ın Engincan ve Melisa Ural adında iki çocuğu vardır. Sibel Can ile evliliği süresince asıl mesleği emlakçılık olan Hakan Ural; Nükhet Duru, Hülya Avşar ve Sezen Aksu’nun şu an ikâmet ettiği evleri satmıştır. Sibel Can ve Hakan Ural çifti 1999 yılında boşanmıştır. Ural, ikinci evliliğini 2002 yılında tanıştığı Saray Halı’nın sahibinin torunu Ezgi Can ile yapmıştır. 2005 yılında yapılan dünya evine giren çiftin Gisella adında kızları vardır