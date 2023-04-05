New York Mahkemesi'nde büyük jürinin Trump hakkındaki iddianameyi oylarak kabul etmesi sonrası eski Başkan Trump "Beni tutuklayacaklar" diyerek tüm dünyanın gözünü kendisine çevirmişti.

Jüri tarafından da kabul edilen suçlama sonrası, hukuki prosedür gereği eski Başkan Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi ve ifade öncesi parmak izi ile fotoğraf vermesi gerekiyordu.

Trump'ın avukatlarının hakimle görüşmeleri sonrası Trump mahkemeye teslim olduktan sonra sadece parmak izi verilmesi ve kelepçe takılmaması konusunda anlaşıldı. Ayrıca, eğer fiilen hükümlü veya tutuklu değilse hapishane üniformasına benzeyen turuncu tulumu giymesi de gerekmiyor. O nedenle eski Başkan Trump fiilen hükümlü olmadığı için kıyafet giymesi veya kelepçe takılmasına gerek kalmadı.

Ancak eğer Eski Başkan Trump, New York'taki mahkemeye gelmeseydi, bu durumda tutuklanarak kolluk kuvvetleri tarafından zorla getirilmesi söz konusu olabilecekti.