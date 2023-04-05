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Hakim karşısına çıkan Trump için süreç nasıl ilerleyecek?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin film yıldızı bir kadınla ilişkisi sonrası 'sus payı' ödediği suçlamasıyla ilgili hakim karşısına çıktı. 16 sayfalık iddianamede Trump, şirket kayıtlarında sahtecilik ve 34 ayrı suçlama ile suçlandı. Yaklaşık 40 dakika hakim karşısında olan Trump, tüm suçlamaları reddetti.

Hakim karşısına çıkan Trump için süreç nasıl ilerleyecek?

New York Mahkemesi'nde büyük jürinin Trump hakkındaki iddianameyi oylarak kabul etmesi sonrası eski Başkan Trump "Beni tutuklayacaklar" diyerek tüm dünyanın gözünü kendisine çevirmişti.

Jüri tarafından da kabul edilen suçlama sonrası, hukuki prosedür gereği eski Başkan Trump'ın mahkemeye gelerek ifade vermesi ve ifade öncesi parmak izi ile fotoğraf vermesi gerekiyordu.

Trump'ın avukatlarının hakimle görüşmeleri sonrası Trump mahkemeye teslim olduktan sonra sadece parmak izi verilmesi ve kelepçe takılmaması konusunda anlaşıldı. Ayrıca, eğer fiilen hükümlü veya tutuklu değilse hapishane üniformasına benzeyen turuncu tulumu giymesi de gerekmiyor. O nedenle eski Başkan Trump fiilen hükümlü olmadığı için kıyafet giymesi veya kelepçe takılmasına gerek kalmadı.

Ancak eğer Eski Başkan Trump, New York'taki mahkemeye gelmeseydi, bu durumda tutuklanarak kolluk kuvvetleri tarafından zorla getirilmesi söz konusu olabilecekti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bir sonraki duruşmanın 4 Aralık 2023'te olacağı açıklanırken, fiili yargılamanın 2024'ün ilk aylarında olması bekleniyor.

Sürecin 2024 Başkanlık seçimleri dönemine gelmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler davanın tamamen Trump'ın önünün kesilmesi için yapıldığına inanan açılmalar yapıyorlar.

8 ay sonra yapılacak ikinci duruşmaya 'sus payı' davasında adı geçen yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels olmak üzere şahitlerin getirilme durumu söz konusu olacak. Bu nedenle eski Başkan Trump'ın tekrar New York'a duruşmaya gelmesi gerekecek.

TRUMP HÜKÜM GİYERSE ADAYLIĞI YANAR MI?

ABD Anayasası'na göre suçlanan veya hüküm giymiş birinin göreve gelmesini engelleyen hiçbir yasa bulunmuyor.

Anayasada, Başkan olmak için yalnızca üç koşul ortaya konuyor: Kişinin doğuştan ABD vatandaşı olması, 35 yaşında veya daha büyük olması ve en az 14 yıldır ABD'de ikamet ediyor olması.

Eski dönemde, cezai hüküm giymiş adaylar Başkan adayı olmuştu. Hatta 1920'de İşçi Partisi lideri Eugene V. Debs cezaevinden Başkan adayı olduğunu açıklamıştı

TRUMP'IN EN GÜÇLÜ RAKİBİNE FARK ATTI

Geçen Perşembe gününden bu yana eski Başkan Trump, kendi kampanyasına 7 milyon dolar bağış toplarken, son 2 haftada yapılan anketlerin ortalamasında 2024 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasındaki Florida valisi Ron DeSantis'e yüzde 26 bir fark atmış durumda.

Cumhuriyetçi Parti'de eski Başkan Trump ile arası kötü olmayan birçok politikacı, Trump davasının siyasi olduğunu konusunda birleşiyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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