Hakim savcı ataması sorgulama ekranı 2024 araştırmaları hız kazandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcının yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla karara bağlandı ve kararnameler ilan edildi. HSK atamaları kapsamında Adli ve İdari Yargı Kararnameleri www.hsk.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Peki, 19 Kasım 2024 HSK hakim ve savcı atama listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...