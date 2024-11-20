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        Haberler Bilgi Gündem HAKİM SAVCI ATAMA İSİM LİSTESİ SORGULAMA 19 KASIM 2024: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri yayınlandı! Hakim ve savcı atama sonuçları öğrenme ekranı

        Hakim savcı atama isim listesi 19 Kasım 2024: HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri ile HSK hakim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı

        HSK atama isim listesi 2024 belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. Adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. HSK Birinci Dairesince, çalışmaları tamamlanan adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi 19 Kasım 2024 tarihinde HSK'nin internet sitesinde ilan edildi. HSK Adli ve İdari Yargı Kararnameleri www.hsk.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, 19 Kasım 2024 HSK Hakim ve savcı atama sonuçları isim listesi öğrenme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 08:39 Güncelleme: 20.11.2024 - 08:39
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        Hakim savcı ataması sorgulama ekranı 2024 araştırmaları hız kazandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcının yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla karara bağlandı ve kararnameler ilan edildi. HSK atamaları kapsamında Adli ve İdari Yargı Kararnameleri www.hsk.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Peki, 19 Kasım 2024 HSK hakim ve savcı atama listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

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        HAKİM SAVCI ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU

        Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi.

        HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.

        Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi.

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        Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

        Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

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        HSK ATAMASI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

        HSK'nin internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        ‘’Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 19.11.2024 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ekte ilan edilmiştir.

        Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25/11/2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

        Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

        Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

        Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.’’

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        Kararnameyle atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenler, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurarak başvurabilecekler.

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        ADLİ YARGIDA GÖREV YERİ DEĞİŞEN 318 HAKİM VE SAVCI İÇİN TIKLAYINIZ

        İDARİ YARGIDA GÖREV YERİ DEĞİŞEN 14 HAKİM VE SAVCI İÇİN TIKLAYINIZ

        YENİDEN İNCELEME TALEPLERİNİN GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        ADALET BAKANI TUNÇ: BAŞARILAR DİLİYORUM

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı atamalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tunç, yaptığı açıklamada "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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