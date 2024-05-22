Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! 2024 hakim savcı atama listesi
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde toplam 1044 hakim ve savcının kurayla atamaları gerçekleştirildi. İşte, HSK kararıyla 2024 hakim savcı atama listesi...
HSK tarafından yapılan hakim ve savcı atamaları 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı. Buna göre; hakim ve savcı atama listesi de belli oldu. Adli Yargı Kura Kararnamesi ve İdari Yargı Kura Kararnamesi hakim ve savcı atamaları isim listelerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2024 hakim ve savcı atama listesi...
1044 HAKİM VE SAVCI ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin Kura Töreni, 20 Mayıs 2024 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
HAKİM SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1044 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 26'ncı adli yargı döneminden 731 hakim adayı ve 242 cumhuriyet savcısı adayı, 16'ncı idari yargı döneminden 71 hakim adayı olmak üzere toplam 1044 hakim ve savcı adayı, 20 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.
2024 HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yer alan atama listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.