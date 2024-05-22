HSK tarafından yapılan hakim ve savcı atamaları 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlandı. Buna göre; hakim ve savcı atama listesi de belli oldu. Adli Yargı Kura Kararnamesi ve İdari Yargı Kura Kararnamesi hakim ve savcı atamaları isim listelerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2024 hakim ve savcı atama listesi...