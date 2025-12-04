Habertürk
        Haberler Gündem Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 00:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 00:21
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Buna göre, 1204 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 147 idari yargı hakim adayı, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

        Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

