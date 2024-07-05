Hakim ve Savcılar Derneği'nden (HAK-SAV) maaş iyileştirilmesi talebi

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre yapılan yazılı açıklamada “Bir hakim-savcının hukuka ve vicdana uygun ve adaletli karar verebilmesi için ekonomik bağımsızlığının tam olması şarttır” denilerek tüm hakim ve savcıları kapsayacak bir maaş iyileştirilmesinin yapılması talep edildi.

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Yargı paketinde maaş iyileştirilmesini bekleyen hakim-savcılar ise umduğunu bulamadı.

Hakimler Ve Savcılar Derneği (HAKSAV) “9. Yargı Paketi Hakim ve Savcıların Beklentilerini Karşılamamaktadır” başlığıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Göreve yeni başlayan bir hakim-savcının yaklaşık olarak 62 bin lira maaş aldığı, birinci derece hakim ve savcıların ise yaklaşık 73 bin lira maaş aldığı belirtilen açıklamada; Türkiye’deki hakim-savcı sayısının yaklaşık 25 bin kişi olduğu belirtildi. 25 bin kişiye yapılacak olan maaş iyileştirmesinin ekonomiye külfet oluşturmayacağı kaydedildi.

SON İKİ YILDA 24 MİLYON DOSYA KARARA BAĞLANDI

Devletin 3 erkinden biri olan yargı teşkilatının son iki yılda 24 milyon dosyayı karara bağladığı vurgulanırken, hakim ve savcıların aldıkları maaşın; çalışma koşullarını, yaptıkları işin vicdani sorumluluğunu karşılamadığı ifade edildi.