Hakim ve Savcılar Derneği'nden (HAK-SAV) maaş iyileştirilmesi talebi
Hakimler ve Savcılar Derneği (HAK-SAV) 9. yargı paketinin hakim ve savcıların beklentisini karşılamadığını öne sürerek, hakim-savcıların aldığı maaşla kira ödemekte zorlandığını belirtti
Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre yapılan yazılı açıklamada “Bir hakim-savcının hukuka ve vicdana uygun ve adaletli karar verebilmesi için ekonomik bağımsızlığının tam olması şarttır” denilerek tüm hakim ve savcıları kapsayacak bir maaş iyileştirilmesinin yapılması talep edildi.
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Yargı paketinde maaş iyileştirilmesini bekleyen hakim-savcılar ise umduğunu bulamadı.
Hakimler Ve Savcılar Derneği (HAKSAV) “9. Yargı Paketi Hakim ve Savcıların Beklentilerini Karşılamamaktadır” başlığıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Göreve yeni başlayan bir hakim-savcının yaklaşık olarak 62 bin lira maaş aldığı, birinci derece hakim ve savcıların ise yaklaşık 73 bin lira maaş aldığı belirtilen açıklamada; Türkiye’deki hakim-savcı sayısının yaklaşık 25 bin kişi olduğu belirtildi. 25 bin kişiye yapılacak olan maaş iyileştirmesinin ekonomiye külfet oluşturmayacağı kaydedildi.
SON İKİ YILDA 24 MİLYON DOSYA KARARA BAĞLANDI
Devletin 3 erkinden biri olan yargı teşkilatının son iki yılda 24 milyon dosyayı karara bağladığı vurgulanırken, hakim ve savcıların aldıkları maaşın; çalışma koşullarını, yaptıkları işin vicdani sorumluluğunu karşılamadığı ifade edildi.
HAKİM-SAVCI MAAŞI YOKSULLUK SINIRI ALTINDA
Mesleğe yeni başlayan bir hakim-savcı maaşının yoksulluk sınırı altında kaldığı belirtilen açıklamada “Bir hâkim-savcının hukuka ve vicdana uygun ve adaletli karar verebilmesi için ekonomik bağımsızlığının tam olması şarttır. Özellikle lojman sayısının yetersiz oluşundan dolayı başvurduğu halde lojman çıkmayan, kirada oturmak zorunda kalan ve İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde görev yapan meslektaşlarımız ödedikleri yüksek kira ücretleri nedeniyle zor durumda kalmakta, ev sahiplerinden kaynaklı sorunlar yaşamaktadırlar” denildi.
MAAŞ İYİLEŞTİRİLMESİ YAPILACAĞINA DAİR ÜMİDİMİZ VAR
Açıklama şu şekilde sonlandırıldı: “Her meslekte ek görevlendirmelerden dolayı tazminat alınabilirken, hâkim-savcılar nöbet ücreti, ek mesai ücreti, doğu tazminatı veya yıpranma payı gibi uygulamalardan yoksun bırakılmışlardır.Keşif dosyalarından tek bir bilirkişi ortalama 3.000,00 TL alırken hâkim ve savcıların 150,00-200,00 TL gibi bir ücret alması, ek iş yapmasının yasak olması, disiplin, atama gibi Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararlarına karşı dava açamaması mesleği zorlaştıran diğer etmenlerdir.Her ne kadar istişareye kapalı bir şekilde yapılan 9’uncu yargı paketinde yer almasa da yukarıda açıkladığımız nedenlerden ve yapmış olduğumuz girişimlerden ötürü tüm hâkim ve savcıları kapsayacak bir maaş iyileştirmesi yapılacağına dair ümidimiz tamdır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.”