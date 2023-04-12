Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hakkari'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş köyü yakınında İran plakalı TIR, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda önce Van'a doğru seyir halindeki minibüsle çarpıştı, ardından TIR'ın dorsesi de otobüse çarptı.

Kazada, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı, TIR sürücüsü de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın olduğu bölgede araçların kontrolü olarak geçişini sağlıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih'te tarihi Bizans surlarında çökme meydana geldi: 1 yaralı
GÜNDEM Fatih'te tarihi surlarda çökme
Ankara'nın yeni metro hattı açıldı! İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda kaç durak var ve güzergahı neresi?
GÜNDEM AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı durakları
Kız çocuğu taciz iddiasıyla bakkalı yaraladı
GÜNDEM Kız çocuğu taciz iddiasıyla bakkalı yaraladı
Bursa'da villada kaçak sigara ürettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Bursa'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
Kuşları uzaklaştırırken akıma kapılan 2 arkadaş, ağır yaralandı
GÜNDEM Kuşları uzaklaştırırken akıma kapıldılar
DSİ İŞÇİ ALIMI başvuru sayfası ve şartları: 1727 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvurusu ne zaman, başladı mı, branş dağılımı nasıl?
GÜNDEM DSİ 1727 işçi alımı yapacak! İşte başvuru detayları
"ÖTV indirimli otomobil" ilanıyla 190 kişiyi dolandırdılar!
GÜNDEM "ÖTV indirimli otomobil" ilanıyla 190 kişiyi ...
Ev hanımlarına emeklilik desteği nasıl olacak? Kadınlara erken emeklilik şartları neler, emeklilik yaşı düşecek mi?
GÜNDEM Ev hanımlarına emeklilik desteği!
İzmir açıklarında geri itilen 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Moğolistan Parlamentosu'ndan Malatyalı depremzedelere 30 otağ
GÜNDEM Moğolistan Parlamentosu'ndan Malatyalı depremzedelere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.