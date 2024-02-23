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        Haberler Gündem Hakkari'de 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Hakkari'de 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:59 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:59
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        40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu" gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, çuvallar içinde 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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