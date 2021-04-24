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Hakkari'de kargo kolisindeki oyuncakların içinde uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari merkez ve Şemdinli ilçesinde, kargo kolisindeki oyuncakların içinde ve bir aracın bagajında 10 kilo 200 gram eroin ile 10 kilo 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de kargo kolisindeki oyuncakların içinde uyuşturucu ele geçirildi
Kargo kolisindeki oyuncuklarda uyuşturucu ele geçirildi
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli ilçesinde bir kargo firmasından batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin kargodaki bir kolide yaptığı aramada oyuncakların arasına gizlenmiş 9 kilo 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl merkezdeki Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada da, bagajın iç kısmına gizlenmiş 10 kilo 200 gram eroin ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA'nın aktardığı habere göre; iki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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