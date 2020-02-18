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Hakkari'de okullar tatil mi? SON DAKİKA Okullara kar tatili haberi! 18 Şubat Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari'de okullar tatil mi? Sorusu Hakkari'de yaşayan öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşlar olumsuz etkileniyor. Hakkari Valiliği'nden ise kar tatili ile ilgili açıklama geldi. İşte, 18 Şubat Hakkari kar tatili haberi...

hakkari

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı ara verildiği belirtildi. Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.

HAKKARİ HAVA DURUMU - 18 ŞUBAT 2020

TARİHTAHMİN EDİLENGEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)Uç Sıcaklık (°C)Ortalama Sıcaklık (°C)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHızEn DüşükEn YüksekEn DüşükEn Yüksek
18 Şubat Salı-5462887-18,19,6-6,50,9
19 Şubat Çarşamba-4469925-19,411-6,51,6
20 Şubat Perşembe-2369945-15,78-5,91,5
21 Şubat Cuma-5366966-14,48,2-6,51,9
22 Şubat Cumartesi-3464935-177,7-6,61,3

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