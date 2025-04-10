Hakkari'de şiddetli fırtına! 3 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan olumsuz hava şartları ve şiddetli fırtına nedeniyle 69 çatı uçması olayının meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan 29 ile 'sarı', 2 ile "turuncu" kodlu uyarı Haberi Görüntüle

Olaylarda 3 kişinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından olumsuz hava koşullarının devam edeceği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

Kente yönelik tehlike durumunun "turuncu kod" olarak tanımlandığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle yer yer 100 kilometre/saat hıza ulaşabilecek rüzgardan kaynaklı, başta çatı kopması ve düşmesi gibi olumsuzlukları karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarıda ve açık alanlarda bulunmamaları önem arz etmektedir." denildi.

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Fotoğraf: AA

İL GENELİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği vurgulanan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı. Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı." denildi.