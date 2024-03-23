Hakkari'de yağışlar nedeniyle bazı evleri su bastı

Kışın yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede, havanın ısınmasıyla ev ve yolların çevresinde biriken karlar erimeye başladı.

Yağmurun da etkisiyle hızla eriyen kar, ilçenin Kuruköy Mahallesi'nde bazı evlerin su altında kalmasına neden oldu.