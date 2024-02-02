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        Yüksekova'da kardan kapanan 80 köy yolu ulaşıma açıldı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:05
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        Yüksekova'da kardan kapanan 80 köy yolu ulaşıma açıldı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kapanan 80 köy ve mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. 

        Yüksekova ilçesinde 5 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 80 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yerleşim yeri yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda köy ve mezra yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Yürekli köyü ve Karabağ köyü yollarında da kar savurma makinesiyle çalışma yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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