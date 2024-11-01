Hakkari'de istismardan aranan hükümlü yakalandı
HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan D.
HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan D.K. (22) operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan D.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan D.K. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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