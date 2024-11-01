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        Hakkari'de istismardan aranan hükümlü yakalandı

        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:40
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        Hakkari'de istismardan aranan hükümlü yakalandı
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        HAKKARİ'ninŞemdinli ilçesinde 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan D.K. (22) operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan D.K.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan D.K. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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