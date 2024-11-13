Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yumurta üreticisi oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde elektrik ustası olarak çalışırken hobi amaçlı 10 tavuk alan Fatih Yüksekova (42), 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı. İşini bırakıp organik yumurta üretimine başlayan Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük aldığı 800-850 arasındaki yumurtayı müşterilerine ve marketlere sattığını ve iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.

İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Fatih Yüksekova, 3 yıl önce hobi amaçlı 10 tavuk alarak bakmaya başladı. Evinin yumurta ihtiyacını karşılayan ve bu arada da komşularına yumurta satan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırmaya ve köyüne yerleşme kararı aldı. İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve akrabalarının yaşadığı Suüstü köyüne yerleşip tavuk çiftliği kuran Yüksekova, tavuk sayısını da kısa sürede bine çıkarmayı başardı.