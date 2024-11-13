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        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yumurta üreticisi oldu

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde elektrik ustası olarak çalışırken hobi amaçlı 10 tavuk alan Fatih Yüksekova (42), 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:05
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        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yumurta üreticisi oldu
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde elektrik ustası olarak çalışırken hobi amaçlı 10 tavuk alan Fatih Yüksekova (42), 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı. İşini bırakıp organik yumurta üretimine başlayan Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük aldığı 800-850 arasındaki yumurtayı müşterilerine ve marketlere sattığını ve iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.

        İlçe merkezinde yaşayan ve ailesinin geçimini sağlamak için inşaatlarda elektrik ustası olarak çalışan 3 çocuk babası Fatih Yüksekova, 3 yıl önce hobi amaçlı 10 tavuk alarak bakmaya başladı. Evinin yumurta ihtiyacını karşılayan ve bu arada da komşularına yumurta satan Yüksekova, işlerinin iyi gitmesi üzerine hayvan sayısını artırmaya ve köyüne yerleşme kararı aldı. İlçeye 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve akrabalarının yaşadığı Suüstü köyüne yerleşip tavuk çiftliği kuran Yüksekova, tavuk sayısını da kısa sürede bine çıkarmayı başardı.

        ‘TAVUKLARI DOĞAL ORTAMDA BESLİYORUM’

        Elektrik ustalığı işini bırakıp, yaklaşık 3 yıldır ailesi ile birlikte köyde organik yumurta üretimi yapan Yüksekova, hem işinden hem de kazancından oldukça memnun. Yıllarca inşaatlarda çalıştığını ancak şimdi kendi işini yaptığını söyleyen Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük 800-850 civarında yumurta aldığını belirtti. Organik yumurtaları müşterilerine ve marketlere sattığını anlatan Yüksekova, "2000 yılından beri elektrik işleriyle uğraşıyordum. 2015 yılında Kocaeli'ne gittim. Burada bir süre elektrik işlerinden çalıştım. Daha sonra kendi memleketime döndüm. Tavuk çiftliğini kurduktan sonra ise köyüme yerleştim. Hobi olarak başladığım işimi kısa sürede büyütmeyi başardım. Organik yumurta satarak geçimimizi sağlıyorum. Tavukları doğal ortamda besliyorum. Tavuklardan elde ettiğim yumurtaları da müşterilerime sunuyorum. 10 tavukla hobi olarak başladığım bu işten şu an bine yakın tavuğumuz var. İnsanların kaliteli yumurta yiyebilmesi için elimden geleni yapıyorum. 20 yıl boyunca elektrik işleri yaptım ancak şu an kendi köyümde kendi işimin başında durmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

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