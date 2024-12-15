Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi

KADIN Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takım bu galibiyetle gruptaki puanını 14'e yükseltirken, konuk ekip ise 10 puanda kaldı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Hakkarigücü sahasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk etti. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum müdürleri ve yüzlerce taraftar izledi. Hakkarigücü, 27’nci dakikada Martha Tembo ve 67'nci dakikada Elizabeth Owusuaa'nın penaltıdan kaydettiği golle Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti.