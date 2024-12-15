Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi

        KADIN Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:15 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 yendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KADIN Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi takım bu galibiyetle gruptaki puanını 14'e yükseltirken, konuk ekip ise 10 puanda kaldı.

        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Hakkarigücü sahasında Amed Sportif Faaliyetleri konuk etti. Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum müdürleri ve yüzlerce taraftar izledi. Hakkarigücü, 27’nci dakikada Martha Tembo ve 67'nci dakikada Elizabeth Owusuaa'nın penaltıdan kaydettiği golle Amed Sportif Faaliyetleri 2-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla Hakkarigücü gruptaki puanını 14'e yükseltirken, Amed Sportif Faaliyetleri ise 10 puanda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler

        Benzer Haberler

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, mazbatasını aldı
        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, mazbatasını aldı
        Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi; 12 yaralı
        Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi; 12 yaralı
        Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralan...
        Hakkari'de öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralan...
        Şemdinli'de Yerli Malı Haftası kutlandı
        Şemdinli'de Yerli Malı Haftası kutlandı
        Hakkari ve Yüksekova'da depreme dayanıksız kültür merkezleri yıkılıyor
        Hakkari ve Yüksekova'da depreme dayanıksız kültür merkezleri yıkılıyor