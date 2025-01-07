Hakkari'de 'Aura' ile aramada 42 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar sürerken, Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde dedektör köpek 'Aura' ile arama yapıldı. Aramada otomobilin depo kısmına gizlenmiş 42 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta dedektör köpek ‘Aura’ ile yapılan aramada 42 kilo metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.