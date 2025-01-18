Sokak köpeklerinin saldırdığı Eslem, hayatını kaybetti (4)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Eslem Teker'in (12) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerini ardından ailesine teslim edildi. Hastane morgundan alınan Eslem'in cenazesi, Akalın Köyü'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye katılan Eslem'in ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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