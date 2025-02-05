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        Hakkari'de 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

        HAKKARİ'de okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 05.02.2025 - 14:50
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        Hakkari'de 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
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        HAKKARİ'de okulda öğle yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 34 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Bağışlı köyündeki Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda, öğle arası hazırlanan yemekleri yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 34 öğrenci, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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