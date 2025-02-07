Çığın kapattığı mezra yolu ulaşıma açıldı

İlçeye bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar Mezra yoluna sabah saatlerinde çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yer yer 6 metreyi bulan çığ kütlelerini temizlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.

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