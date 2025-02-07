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        Çığın kapattığı mezra yolu ulaşıma açıldı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde çık düşmesi sonucu kapanan mezra yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:50
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        Çığın kapattığı mezra yolu ulaşıma açıldı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde çık düşmesi sonucu kapanan mezra yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla açıldı.

        İlçeye bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar Mezra yoluna sabah saatlerinde çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, yer yer 6 metreyi bulan çığ kütlelerini temizlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaşabildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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