Hakkari'de 82 yerleşim yeri kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Hakkari ve ilçelerinde 18 köy, 64 mezra olmak üzere 82 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar etkili oldu. Yüksekova'da kar yağışı devam ederken, kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimi, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı.

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy ile 64 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

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