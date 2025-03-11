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        Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi

        IRAK'ın Erbil kentinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 21:56 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:00
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        Irak'taki deprem Hakkari'den de hissedildi
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        IRAK'ın Erbil kentinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sınırdaki Hakkari'nin Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Irak'ın Erbil kentinde saat 21.03'te Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Hakkari'nin Irak sınırındaki Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de hissedildi. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre depremde sınırlarımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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        Galeri

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