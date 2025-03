Bakanlar, Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı'nın kupa törenine katıldı (2)

BAKANYUMAKLI ÇUKURCA'YI GEZDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki programın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları Şırnak'a giderken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise helikopterle Çukurca ilçesine geçerek burada çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yumaklı, tarihi tahin değirmeni, kadın kooperatifi ve taş evleri ziyaret etti.

Kadın kooperatifinde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı,"400 yıllık hatta 500 yıla yakın bir tahin değirmeni görmüş olduk ve hanım kardeşlerimizin üretmek için çapaladıklarına şahit olduk. Burada kurulan Zap Kadın Kooperatifi çok kıymetli bir yer. Sağımıza, solumuza baktığımızda burada memleketimizin bütün renklerini yansıtan birçok ürün var. Bunlar bize mutluluk ve gurur veriyor. Her zaman söylediğimiz gibi kadının olduğu yerde her şey var. Kadın yoksa üretim yok. Genç yoksa üretim yok. Bizler de buradaki arkadaşlarımızın daha çok üretim yapabilmesi için bakanlık olarak her türlü desteği sağlayacağız. Bugün buraya gelmemizle birlikte pek çok şeyi de görmüş olduk. Hakkari sadece tahin üretiminin yapıldığı bir yer değil. Kendine özgü ata tohumunun kullanıldığı fasulyesinden, pirincine kadar çeşitlliğin ve üretimin yapıldığı bir yer. Öğrenmenin sonu yok, öğrenmeye devam ediyoruz. Biz de bu genç kardeşlerimize destek olma adına Atatürk Orman Çiftliği'ndeki satışlarla alakalı kendilerini irtibatlandıracağız. Belli bir süre sonra buraya yine geldiğimizde, buradaki üretimin arttığını görmek bize mutluluk verecek. Kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.