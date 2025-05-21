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        Yüksekova'da derede akıntıya kapılan İbrahim, Irak tarafında da arandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 12'nci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:53
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        Yüksekova'da derede akıntıya kapılan İbrahim, Irak tarafında da arandı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe gittiği bölgede girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u (17) arama çalışmaları, 12’nci gününde devam ediyor. Nehrin Irak tarafında da yapılan aramalarda Kom'un izine rastlanmadı.

        Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, geçen cumartesi günü piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gruptan 2 kişi, yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı, İbrahim Kom ise kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Halkın da destek verdiği ilk günkü çalışmalardan sonuç alınamayınca Van'dan polis dalgıçlar ile Jandarma Komutanlığı JAK ekibi de bölgeye sevk edildi. Bölgede sürdürülen çalışmalara 5 gün önce Ankara'dan gelen özel dalgıç ekibi de katıldı. Ankara JÖAK'a bağlı 18 kişilik dalgıç ekibi, Kom'un akıntıya kapıldığı noktadan itibaren çeşitli noktalarda zorlu arazi şartlarında dalışlar yaptı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter ise 9 kilometre olan Irak sınırına kadar havadan taramalarda bulundu. Diğer ekipler de suda ve su kenarında hem dalışlar yaparak hem de demir çubuklarla aramalarını sürdürdü.

        IRAK’TA VALİDEN İZİN ALINIP, NEHİRDE ARAMA YAPILDI

        İbrahim Kom'un izine rastlanmaması üzerine, alınan izinle Irak'ın Diyana kentine bağlı Mergesor bölgesinde de arama yapıldı. İbrahim Kom'un amcası Behmen Kom, aramaların Diyana Valisinden alınan izinle yapıldığını belirterek, "Ekip olarak, Irak'a gittik. Diyana Valisi’nden izin istedik. Kendisi bizimle arama çalışmalarına katılmak için 10 kişilik su altı arama kurtarma ekiplerini görevlendirdi. Onlarla beraber 4 gün boyunca Mergesor bölgesinde aramalarda bulunduk. Bizim sınırlarımıza kadar da aramalar sürdü, Herhangi bir ize rastlanmayınca oradaki çalışmaları sonlandırdık. Diyana valisine ve bizimle beraber çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

        DEM PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN İNCELEME

        DEM Parti Hakkari milletvekilleri Vezir Parlak, Onur Düşünmez ve Yüksekova Belediye Başkanı Şadiye Kırmızıgül, Dağlıca köyüne gelerek İbrahim Kom'un ailesini ziyarete edip, arama çalışmaların yerinde inceledi. Milletvekili Parlak, "Burada devam eden arama çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Parlamentoda da Bakanlıkla da defalarca görüşmemiz oldu. Bugün de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip ettik. Arama kurtarma ekiplerinde büyük bir fedakarlıkla çalışmalarına devam ediyorlar. Arama kurtarma esnasında bir polis memuru da yaralandı. Biz kendisine acil şifalar diliyoruz. Emeklerine sağlık, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ailenin üzüntüsünü de paylaşıyoruz. Kendilerine sabırlar diliyoruz. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda İbrahim kardeşimiz bulunur" diye konuştu.

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