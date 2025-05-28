Hakkari'nin 20 bin yıllık buzullarına ilgi arttı; doğaseverler erimeye dikkat çekti

HAKKARİ'de uzun yıllar çıkılması ve gezilmesi kısıtlı olan, 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un yer aldığı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ne ilgi, her geçen gün artıyor. Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından doğasever akın ederken, Yüksekova TEMA Vakfı Temsilcisi Kenan Canan, küresel ısınmanın etkisiyle 20 bin yıllık buzulların alan kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları'ndaki buzul göllerini, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı ziyaret ediyor. Son yıllardaki huzur ortamı, PKK'nın silah bırakma süreci ve havaların ısınmaya başlaması da bölgedeki yoğunluğu artırdı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 400 doğasever ve dağcı grubu, kendilerine eşlik eden rehberler gözetiminde 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ni gezerek fotoğraf çekti. Buzulları görme imkanı bulan doğaseverler bölgeye hayran kaldıklarını belirtirken, Coğrafya Öğretmeni ve Yüksekova TEMA Vakfı Temsilcisi Kenan Canan buzulların erimesine dikkat çekti.