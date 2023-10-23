Çölemerik Meslek Yüksekokulu binasının yıkımına başlandı
Hakkari'de Çölemerik Meslek Yüksekokulu binası ve yanındaki lojmanın, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.
Hakkari'de Çölemerik Meslek Yüksekokulu binası ve yanındaki lojmanın, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde 31 yıl önce inşa edilen binanın yıkılması için çalışma başlatıldı.
Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan binanın molozları, kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara taşınıyor. İtfaiye ekipleri de enkazda sulama işlemi yapıyor.
Yaklaşık bin öğrencisi olan yüksekokul, eğitim faaliyetlerine çarşı merkezindeki eski fakülte dersliklerinin bulunduğu binada devam ediyor.