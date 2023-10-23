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        Hakkari'de PTT'ye gelen 183. müşteriye pul serisi hediye edildi

        Hakkari'de PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 183. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisi hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:04
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        Hakkari'de PTT'ye gelen 183. müşteriye pul serisi hediye edildi
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        Hakkari'de PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 183. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisi hediye edildi.

        PTT'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT İl Başmüdürü Şeyhmus Alptekin, İşletme Müdürü Gülizar Karataş ve dağıtıcı personel, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i ziyaret etti.

        Alptekin, Çelik'e Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisini takdim etti.

        Başmüdür Alptekin, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki başmüdürlük hizmet binasına gelen 183. müşteri Esat Zirek'e de pul serisi hediye etti.

        Zirek, Alptekin ve personele teşekkür etti.

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