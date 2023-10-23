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        Hakkari'de yabancı plakalı araçta 14 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada 14 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:06
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        Hakkari'de yabancı plakalı araçta 14 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada 14 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Depin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı bir araçta, narkotik dedektör köpeği "Işık"ın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

        Aramada, "zulalanmış" 56 paket halinde 14 kilo 620 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

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