Hakkari'de "Üç Kuşak Hakkari" fotoğraf sergisi açıldı
Hakkari Üniversitesi'nde görevli fotoğrafçı Rıdvan Dalmaz tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Üç Kuşak Hakkari" fotoğraf sergisi açıldı.
Hakkari Üniversitesi'nde görevli fotoğrafçı Rıdvan Dalmaz tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Üç Kuşak Hakkari" fotoğraf sergisi açıldı.
Meydan Medresesi'nde açılan sergide üç kuşaktan kişilerin bulunduğu 24 eser yer aldı.
Sergiyi gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, proje koordinatörü Doç. Dr. Mesut Sert'ten bilgi alarak fotoğrafları inceledi.
Sert, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Üç Kuşak Hakkari" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.
Kentte seçtikleri 10 aileyle yaptıkları sözlü tarih görüşmelerinden hareketle hazırladıkları sergide kuşaklar arasındaki değişimleri izlemeye çalıştıklarını aktardı.
Serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve akademik personel katıldı.