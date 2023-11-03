Hakkari Valisi Çelik, sporcularla bir araya geldi

HAKKARİAA)-Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, voleybol takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Erkek ve Bayan Voleybol Takımı oyunlarını kabul eden Vali Çelik, spordaki en büyük gücün fiziksel güç birliği olduğu söyledi.

Sporcuların kendilerini geliştirmeleri gerektiğini anlatan Çelik, "Başarılı olmak istiyorsanız bunu yapmanız lazım. Bir zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Zincirin diğer halkalarını ne kadar güçlendirsek bile ortadaki halka paslanmış bir demirden yapılmışsa hiçbir işe yaramıyor. Bir tane halkada zayıflık varsa o zincir kopuveriyor. Takım oyunlarında da takım olarak hareket edebilmek bu işin temelidir." dedi.

Hakkari Evi'nde düzenlenen programa, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, MÜSİAD İl Başkanı Adnan Öveç, Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Turan Şimşek ve sporcular katıldı.