Çukurca'da şehitlerin adına 629 fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte şehitler adına 629 fidan dikildi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hakkari Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Bayrak Tepe Üs Bölgesinde "Çukurca Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Söz konusu alana, ilçede şehit olan 629 asker, polis ve güvenlik korucusu anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılanlar, şehitlerin isimlerinin ve memleketlerinin yazıldığı küçük tabelaların yanına bırakılan fidanları toprakla buluşturdu.

Kaymakam Mert Kumcu, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilçede şehitler adına hatıra ormanı oluşturmak istediklerini söyledi.

Anlamla bir çalışmaya imza attıklarını belirten Kumcu, "629 şehidimiz adına fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Onların hatıralarını yaşatmak istedik. Her fidanın yanına şehitlerimizin isimleri ve memleketlerinin yazılı olduğu tabela diktik. Şehit yakınlarımız, öğrencilerimiz, gazilerimiz, sivil toplum kuruşlarımızla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin isimleri burada her daim yaşatılacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ensar Dündar ise "Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanları toprakla buluşturduk. Çukurca'daki her şehidimiz adına bir fidan diktik." dedi.

Programa, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen İbrahim Çolak, AK Parti ilçe Başkanı Zeki Derin, askerler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.