Hakkari'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Hakkari'de devrilen un yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hakkari-Çukurca kara yolunun Taşbaşı köyü yakınlarında 75 SB 181 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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