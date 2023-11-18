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        Hakkari'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Hakkari'de devrilen un yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:22
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        Hakkari'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Hakkari'de devrilen un yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Hakkari-Çukurca kara yolunun Taşbaşı köyü yakınlarında 75 SB 181 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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