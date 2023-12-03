Çukurca'da doğa yürüyüşü düzenlendi

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Belat köyü kırsalında düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Mert Kumcu, Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Emniyet Müdürü Adem Köpük, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirdi, doğal güzelliklerini fotoğrafladı.