Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da doğa yürüyüşü düzenlendi

        Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da doğa yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Belat köyü kırsalında düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Mert Kumcu, Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, Emniyet Müdürü Adem Köpük, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüşte katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirdi, doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"

        Benzer Haberler

        Zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatılmasına soruşturma
        Zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatılmasına soruşturma
        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma
        Hakkari'de "çocuğun marketin deposuna kapatıldığı" iddiasına soruşturma
        Hakkari'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Hakkari'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Şemdinli'de özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Anne ve babalarını kaybeden engelli 2 kardeşe, 7 yıldır amcaları bakıyor
        Anne ve babalarını kaybeden engelli 2 kardeşe, 7 yıldır amcaları bakıyor
        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
        Şüpheli araçta 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama