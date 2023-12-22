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        Yüksekova'da devrilen minibüsteki 3 öğrenci yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova'da devrilen minibüsteki 3 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:14
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        Yüksekova'da devrilen minibüsteki 3 öğrenci yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova'da devrilen minibüsteki 3 öğrenci yaralandı.

        İlçenin Çukurca köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan 30 D 2124 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 öğrenci, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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