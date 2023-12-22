Hakkari'nin Yüksekova'da devrilen minibüsteki 3 öğrenci yaralandı.

İlçenin Çukurca köyü yakınlarında öğrencileri taşıyan 30 D 2124 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 öğrenci, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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