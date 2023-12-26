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        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:57
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        Şemdinli Kaymakamı Ateş üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
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        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, üs bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Şapatan Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle bir araya gelen Ateş, bölgede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Askerlerle sohbet eden Ateş, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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