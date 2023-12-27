Hakkari'de karla kaplı yolda yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla kaplı yolda ilerleyen yaban domuzu sürüsü görüntülendi.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Alan köyünde meydana gelen arızaya müdahale etmek için bölgeye gitti.

Arızayı gideren ekipler, dönüşte karla kaplı yolda yiyecek arayan 12 yaban domuzu ile karşılaştı.

Ekiplerin bulunduğu aracın önünde bir süre ilerleyen sürü, daha sonra gözden kayboldu.

Ekipler, o onları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.