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        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hakkari-Çukurca kara yolunda kontolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 21:44 Güncelleme: 04.01.2024 - 21:51
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        Hakkari-Çukurca kara yolunda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Hakkari-Çukurca kara yolunda kontolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, eski çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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