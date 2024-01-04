Hakkari-Çukurca kara yolunda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hakkari-Çukurca kara yolunda kontolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, eski çöplük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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