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        Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde takip etti

        Hakkari'de vatandaşlar, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğunu gençlik merkezinde heyecanla izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 02:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 02:50
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        Hakkarililer, astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gençlik merkezinde takip etti
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        Hakkari'de vatandaşlar, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğunu gençlik merkezinde heyecanla izledi.

        Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Hakkari'deki gençlik merkezinde kurulan ekrandan takip edildi.

        Hakkari Gençlik Merkezinde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, uzay aracının fırlatılma anında heyecanlı anlar yaşadı.

        Hakkari Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ramazan Doğular, AA muhabirine, kentte tarihi güne tanıklık etmek amacıyla program düzenlediklerini söyledi.

        Ülkenin en gururlu günlerinden birini yaşadıklarını dile getiren Doğular, "Biz de gençlik merkezinde bu tarihi ana tanıklık ettik. Bu tür gelişmeler gençlerimizin önünü açacak, onları cesaretlendirecek. Ülkemizin teknoloji alanında gelişmesini sağlayacak. Öğrencilerimiz de buradaki programa katıldı. Astronotumuz inşallah ailesine sağ salim kavuşacak. Vatanımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Hakkari İl Sorumlusu İshak Biçer ise bugün Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuk yaptığını belirtti.

        Tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren Biçer, bu gururu ülkeye yaşatan herkese teşekkür ettiğini aktardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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