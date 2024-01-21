Hakkari'deki kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en donanımlı tesislerinden biri olan Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip 2 bin 800 rakımlı tesis, kente 12 kilometrelik ulaşım imkanıyla çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda vatandaş, aileleriyle kayak merkezine geldi.

Çocukların kızaklarla, yetişkinlerin de kayak takımlarıyla kaydığı merkezde, bazı kayakseverler de snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi'nin desteğiyle inşa edilen 120 yataklı otel de misafirlere hizmet vermeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Merkeze çeşitli illerden kayakseverler ile İran ve Irak'tan turistlerin de ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Merga Bütan Kayak Merkezi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek düzeye ulaştı. Yarıyıl tatili için ailelerin güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aileler ve çocuklar çok mutlular. Burada daha önce konaklama problemi vardı. Bu sorun ortadan kalktı. Yeni açtığımız otelde doluluk oranı şu an yüzde 60'a ulaştı. Tatilciler burada gündüz kayak yapıp akşam da dinlenebiliyor."

Yüksekova ilçesinden 16 kişilik grupla merkeze gelen Halit Yahya Gülye de kayak merkezindeki atmosferi çok beğendiğini dile getirdi.

Gülye, "Burası kış sporlarına ev sahipliği yapacak kadar büyük ve güzel bir yer. Yarıyıl tatilini burada geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve aileler akın etmiş. Biz de güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi Merga Bütan Kayak Merkezi'ni görmeye davet ediyorum." dedi.