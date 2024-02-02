Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine hazırlık ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine hazırlık ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

        Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, çocukların evlerinden güvenli ve sağlıklı şekilde çıkıp dönmesini sağlamak ve bulundukları ortamda huzur içinde eğitim görmeleri için bir arada bulunduklarını söyledi.

        Çocukların, gençlerin eğitim alanlarında huzurlu olmalarının temel şartının güvenlik tedbirlerinin oluşması olduğunu belirten Ateş, taşımalı sistemde herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

        Ateş, "Taşımalı sistemde görev almaya talip olan herkes şartları yerine getirmek zorunda. Nedeni, benim mutlu olmam için değil, o arabada yolculuk yapacak yavrularımızın, çocuklarımızın sağlıkla, huzurla okullarına ulaşması." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist Hakkari'de ailesiyle görüştü...
        Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist Hakkari'de ailesiyle görüştü...
        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
        Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
        Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yollarda çalışmalar sürüyor
        Yüksekova'da metrelerce kar altındaki yollarda çalışmalar sürüyor
        Çukurca Kaymakamı Kumcu evi yanan aileyi ziyaret etti
        Çukurca Kaymakamı Kumcu evi yanan aileyi ziyaret etti
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis ve Hakkari'de 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Hakkari'de öğretmen ve öğrenciler kardan heykel yaptı
        Hakkari'de öğretmen ve öğrenciler kardan heykel yaptı