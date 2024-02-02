Şemdinli'de okul güvenliği toplantısı yapıldı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine hazırlık ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "2023-2024 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemine hazırlık ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ali Ekber Ateş, çocukların evlerinden güvenli ve sağlıklı şekilde çıkıp dönmesini sağlamak ve bulundukları ortamda huzur içinde eğitim görmeleri için bir arada bulunduklarını söyledi.

Çocukların, gençlerin eğitim alanlarında huzurlu olmalarının temel şartının güvenlik tedbirlerinin oluşması olduğunu belirten Ateş, taşımalı sistemde herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Ateş, "Taşımalı sistemde görev almaya talip olan herkes şartları yerine getirmek zorunda. Nedeni, benim mutlu olmam için değil, o arabada yolculuk yapacak yavrularımızın, çocuklarımızın sağlıkla, huzurla okullarına ulaşması." dedi.