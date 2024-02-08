Yüksekova'da kardan kapanan köy yolu açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare Müdürlüğü Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açmak için mesai harcıyor.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan Değerli köyü Köycük mezrası yolu ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.
Ekipler, ilçede kapalı olan diğer yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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