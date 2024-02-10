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        Hakkari'de telefonla dolandırılmaya çalışılan kişiyi polis kurtardı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kendini savcı ve hakim olarak tanıtan dolandırıcıların istediği parayı göndermeye çalışan kişiyi, polis ekipleri engelleyerek dolandırılmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 00:49 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:49
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        Hakkari'de telefonla dolandırılmaya çalışılan kişiyi polis kurtardı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kendini savcı ve hakim olarak tanıtan dolandırıcıların istediği parayı göndermeye çalışan kişiyi, polis ekipleri engelleyerek dolandırılmaktan kurtardı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakolu görevlilerinin, dolandırıcılık konusunda Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirimde bulunduğu belirtildi.

        Bunun üzerine yapılan çalışmada bir kişinin beldedeki evinde bulunan ziynet eşyalarını alarak ilçe merkezine geldiğinin belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şahsın dolandırıcılık konusundan mağdur olabileceği değerlendirilerek, dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden kendisine ulaşılmıştır. Yapılan görüşmede, kendisini savcı, hakim olarak tanıtanların, oğlunun FETÖ dosyasından gözaltına alındığını, verdikleri hesaba para göndermezse oğlunun tutuklanacağını beyan etmiştir. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdur şahsın bahse konu parayı dolandırıcıların hesabına göndermesi engellenerek, mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. Şahıs ve 573 bin lira para, Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakolu ekiplerine teslim edilmiştir."

        Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda görüşlerine yer verilen mağdur, bilinmeyen bir numaradan arandığını belirterek, "Kendini savcı olarak tanıttı. Bana, 'şu an çocuğun elimizde. Çocuğunuzun ismi FETÖ dosyasına karışmış. Evdeki altınlarını al getir, biz incelemeye alacağız. Beni kuyumcuya yönlendirdi. Altınları bozdurduktan sonra bankaya doğru giderken polislere rastladım. Polisler nereye gideceğimi sordu, ben de bankaya gideceğimi ve bir İBAN'a para yatıracağımı söyledim. Polisler bana çok yardımcı oldu. Bankaya gitmeme izin vermediler. Beni emniyete götürdüler. Bu parayı kurtardık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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