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        Yüksekova'da karla mücadele sürüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:38
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        Yüksekova'da karla mücadele sürüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

        İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çaba gösteriyor.

        Esendere beldesinde Meydan ve Tuğ Tepe üs bölgelerinin yolunda çalışma yapan ekipler, bir yandan da bölgedeki köy ve mezralara ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

        Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, kapalı yolları en kısa zamanda açmayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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