Yüksekova'da karla mücadele sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor
İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çaba gösteriyor.
Esendere beldesinde Meydan ve Tuğ Tepe üs bölgelerinin yolunda çalışma yapan ekipler, bir yandan da bölgedeki köy ve mezralara ulaşımı sağlamaya çalışıyor.
Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, kapalı yolları en kısa zamanda açmayı planlıyor.
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