Yüksekova'da karla mücadele sürüyor

Esendere beldesinde Meydan ve Tuğ Tepe üs bölgelerinin yolunda çalışma yapan ekipler, bir yandan da bölgedeki köy ve mezralara ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çaba gösteriyor.

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