Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 5. Kar Festivali başladı

        Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kar Festivali, kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin katıldığı etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:19 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 5. Kar Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kar Festivali, kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelenlerin katıldığı etkinliklerle başladı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kent merkezine 12 kilometredeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında, farklı illerden gelen ziyaretçilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Kentteki kardeşliği, saflığı, temizliği tüm dünyaya tanıtabilecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Çelik, "5 yıldır bu etkinlik yapılıyor. Kayak merkezi hem hemşerilerimizin kullanması hem de gençlerimizin spor aktiviteleri ve kayakla ilgilenmeleri için bir vesile. Aynı zamanda şehrimizin tanıtımı ve turizmin gelişmesi için de bir kaynak alan." dedi.

        Kentin kış sporlarında dünyadaki önemli merkezlerden biri olma potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Başımı kaldırıp baktığımda belki de kış sporları açısından dünyanın en güzel yerindeymişiz hissi içimizde uyanıyor. Burayı herkese anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Geçen günlerde Yüksekova'da 600 sporcumuzu misafir ettik. Dün 200'ün üzerinde sporcu ve antrenörü kayak merkezinde ağırlardık. Onlardan aldığımız dönüşler çok iyi. Bu var olan bir potansiyeli bize gösteriyor. Bu durum müthiş bir umut veriyor bana. Hakkari barındırdığı potansiyel ile adrenalin tutkunlarının, doğaseverlerin, kayakçıların, dağcıların, herkesin odak noktası, göz bebeği olacak."

        Katılımcılardan Havva Akın da çok sayıda kişinin etkinlikte bir araya geldiğini belirterek, "Bugün festival var. Biz de denk geldik. Ortam çok güzel. Hava da beklediğimden daha güzel. Umarım kimse bir olumsuzluk yaşamadan eğlenir. Her yerden ziyaretçi var. Herkesi bekliyoruz." dedi.

        Nadide Yatkın da kentte güzel organizasyon gerçekleştirildiğini dile getirerek, vatandaşların güzel zaman geçirdiğini aktardı.

        Sabri Turan da kayak merkezinin çok güzel bir tesise dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Bugün şenlik var. Her yerden gelenler oldu. Bu kadar insanın buraya gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Valiliğe bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ederim. Bu tür organizasyonlar çok zevkli oluyor. Gelen herkesin ayağına sağlık. Van'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan gelenler var. Jandarmanın yaptığı kar evi de çok güzel." diye konuştu.

        Jandarmanın oluşturduğu igloların (kardan ev) ilgi gördüğü festivalde, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve küçük sporcular, Türk bayraklarıyla pistten inerek gösteri yaptı, kayakçılar da tek sıra halinde pistten indi.

        Yamaç paraşütü gösterisinin yapıldığı, dengbej dinletisinin sunulduğu etkinlikte Vali Çelik ve protokol üyeleri, alana kurulan stant ve çadırları gezdi, sporcularla voleybol oynadı.

        Etkinliğe katılan binlerce vatandaşın çeşitli etkinlikler eşliğinde eğlendiği festival yarın da devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da karla mücadele sürüyor
        Yüksekova'da karla mücadele sürüyor
        Hakkari'de telefonla dolandırılmaya çalışılan kişiyi polis kurtardı
        Hakkari'de telefonla dolandırılmaya çalışılan kişiyi polis kurtardı
        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
        Hakkari'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
        Hakkari'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
        Hakkari'de düzenlenen Alp disiplini 1. ayak yarışları sona erdi
        Hakkari'de düzenlenen Alp disiplini 1. ayak yarışları sona erdi
        Hakkari'de TKDK bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Hakkari'de TKDK bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi